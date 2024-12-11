بعد ظهورها الأخير.. بوسي تتصدر تريند "جوجل"

كتبت- نوران أسامة:

تصدر اسم الفنانة بوسي مؤشر البحث "جوجل"، وذلك بعد أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا.

ونشرت بوسي مجموعة صور، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت بإطلالة مميزة وجذابة، ارتدت خلالها فستان باللون النبيتي.

وتفاعل المتابعين مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "قمر ورائعة"، "حلاوتك يا بوسي"، "روح الروح"، "العنابي تحفة"، "أحلى ملكة جمال"، "أحلى بسبوسة في الدنيا".

يذكر أن، آخر أعمال المطربة بوسي أغنية "بحبك أنا" التي طرحتها على طريقة الفيديو كليب مؤخرا، بالتعاون مع شركة روتانا للإنتاج الفني.

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