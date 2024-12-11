تصدرت "التريند".. مريم شريف بطلة "سنو وايت" تخضع لجلسة تصوير بمهرجان البحر الأحمر السينمائي

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جدة- منى الموجي:

احتفل فريق فيلم سنو وايت بعرضه في مهرجان البحر الأحمر السينمائي ضمن فعاليات الدورة الرابعة، وتصدرت بطلة العمل مريم شريف "التريند" في مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهورها على السجادة الحمراء، رفقة النجم كريم فهمي، المشارك كضيف شرف، والذي قام بتقبيل يدها.

وخضعت مريم مع مخرجة ومؤلفة الفيلم تغريد أبو الحسن والمنتج محمد عجمي لجلسة تصوير، على هامش فعاليات المهرجان.

كان فريق الفيلم احتفل بمشاركته في المهرجان على السجادة الحمراء، وحضر العرض الأول: المخرجة والكاتبة تغريد أبو الحسن، المنتج محمد عجمي، المنتج محمد حفظي، الفنان محمد جمعة، الفنان كريم فهمي.

وعقب انتهاء عرض الفيلم ضجت القاعة بالتصفيق، وحرص الجمهور على الإشادة به وبفكرته والطريقة التي تناولت بها المخرجة تغريد أبو الحسن القصة، وظهر بعضهم يبكي تأثرا بدراما الفيلم، كما حرص النجوم والجمهور على تهنئة مريم شريف، وبينهم النجم محمد جمعة، والنجمة بشرى.

الفيلم من إخراج تغريد أبو الحسن ويجمع بين لايت دراما والأسلوب الواقعي. تجسد البطلة الشابة مريم شريف دور إيمان، ويشاركها في البطولة الفنان محمد ممدوح في دور عماد، والفنان محمد جمعة، وخالد سرحان، وصفوة، إلى جانب ظهور مميز للفنان كريم فهمي.