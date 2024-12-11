أحمد حلمي عن منى زكي: "بنقدها بروح الزوج والحبيب"

كتبت- نوران أسامة:

كشف الفنان أحمد حلمي عن طريقته في نقد زوجته الفنانة منى زكي، خلال لقائه مع برنامج "سينماتك".

وقال حلمي: "أنا ناقد، بس مش أوي الطريقة والأسلوب مهم لأن الواحد لما بيبقى عامل حاجة وفيه ناس منتظر منهم النقد وفيه ناس منتظر منهم الطبطبة والأمانة بتقتضي إن أنا أنقد بطبطبة، وبنقد بروح الزوج والحبيب وبحاول أفضل لإن أنا مشاهد مش أكتر من كدة عشان أعرف أقول رأيي صح".

منى زكي تم تكريمها الخميس الماضي في حفل افتتاح الدورة الرابعة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي، بحضور كوكبة من نجوم الفن من مختلف أنحاء العالم، وبينهم: زوجها أحمد حلمي، إيميلي بلانت، ويل سميث، كارينا كابور، كاثرين زيتا جونز، يسرا، إلهام شاهين.

كما يشارك أحمد حلمي ببطولة عدد من الأعمال الفنية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، منها فيلم "الست" بطولة النجمة منى زكي وتدور أحداثه حول السيرة الذاتية لكوكب الشرق أم كلثوم.

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