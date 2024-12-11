درة تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها من مهرجان البحر الأحمر

كتيت- سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة درة متابعيها، أحدث جلسة تصوير خضعت لها، أثناء تواجدها في العرض الأول لفيلم "ليل نهار"، وذلك ضمن فعاليات اليوم السادس من مهرجان "البحر الأحمر" في دوره الرابعة.

ونشرت درة، الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة أنيقة، ارتدت خلالها فستان طويل باللون الأسود اللامع.

وانهالت عليها تعليقات الجمهور، وجاءت كالتالي: "أجمل من يتألق على السجادة الحمراء، في كل مهرجان حضورك مختلف وملفت، جمالك وأناقتك لا مثيل لهم، تحفة، ربنا يحفظك".

يذكر أن الفنانة درة خاضت أولى تجاربها الإخراجية والإنتاجية بفيلم "وين صرنا"، ويحكي عن نادين، امرأة شابة من غزة، وصلت إلى مصر بعد ثلاثة أشهر من الحرب، برفقة ابنتيها الرضيعتين، اللتين أنجبتهما قبل الحرب ببضعة أشهر بعد معاناة خمس سنوات في مصر، وتنتظر زوجها الذي لم يتمكن من الانضمام إليها إلا بعد شهرين.

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