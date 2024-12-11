بالصور| ظهور حراس مسلسل "لعبة الحبار" بمطار جدة ترويجا لعرضه على "نتفليكس" في 26 ديسمبر

جدة- منى الموجي:

وسط أجواء من التشويق والغموض؛ تفاجأ المسافرون في مطار جدة بالمملكة العربية السعودية، بظهور الحراس الورديين من المسلسل الشهير "لعبة الحبار".

مع اقتراب موعد إطلاق الموسم الثاني من مسلسل "لعبة الحبار"، والذي سيعرض حصريًا على نتفليكس في 26 ديسمبر، عاش المسافرون تجربة مميزة عندما وجدوا أنفسهم وسط "الحراس المقنعين" في أجواء مليئة بالتشويق، حيث رُصِدت شخصيات مُقنَّعة تتحرك بتنسيق في منطقة استلام الحقائب في المطار؛ متوجهًة نحو بوابة الوصول وسط دهشة المسافرين الذين سارعوا بالتقاط هواتفهم لتوثيق هذه اللحظات.

وجاء في بيان صادر عن منصة نتفليكس "بينما أُتيحت الفرصة أمام بعض المعجبين لمعاينة حصرية لما ينتظرهم في الموسم الثاني من لعبة الحبّار؛ إلا أن التشويق لن ينتهي هنا، حيث تستعد السعودية لاستقبال الحراس المقنعين في أبرز معالمها استعدادًا لإطلاق الموسم الثاني من المسلسل الشهير. إذ سيُتاح لعشاق (لعبة الحبار) فرصة التفاعل مع الحراس الورديين".

وتبدأ الرحلة في 11 ديسمبر بمنطقة البلد التاريخية في جدة، تليها محطة في العلا في 12 ديسمبر، ثم إلى أبها في 17 ديسمبر، ، مرورًا بالخُبر في 19 ديسمبر، قبل أن تصل إلى محطتها الأخيرة في "بوليفارد وورلد" في الرياض يوم 20 ديسمبر

يُعرض الموسم الثاني من "لعبة الحبار" عالمياً في 26 ديسمبر حصريًا على نتفليكس.