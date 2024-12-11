لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

رمضان 2025.. محمد رجب يروج لـ ملسلسه "الحلانجي"

01:36 م الأربعاء 11 ديسمبر 2024

محمد رجب

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- سهيلة أسامة:

روج الفنان محمد رجب لمسلسل "الحلانجي"، المقرر عرضه رمضان المُقبل 2025.

ونشر الفنان "رجب"، صورة من كواليس العمل عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام"، وعلق: "بسم الله توكلنا على الله، مسلسل "الحلانجي" رمضان 2025 إنتاج أستاذ ممدوح شاهين، تأليف محمود حمدان، إخراج معتز حسام"

مسلسل "الحلانجي"، من تأليف محمود حمدان، وإخراج معتز حسام، بطولة محمد رجب، محمد لطفي، عبير صبري، محمود قابيل، آيتن عامر، أحمد وفيق، وغيرهم من النجوم.

اقرأ أيضًا:

بحضور ابنته.. أصالة تستعد لتقديم أغنية للشاعر الراحل ناصر الجيل

"استوديوهات MBC" تحول الرواية الأكثر مبيعاً "جحيم العابرين" للكاتب أسامة المسلم لعمل سينمائي تخرجه

بإطلالة كلاسيكية.. أحدث جلسة تصوير لـ ليلى زاهر والجمهور يعلق

محمد سامي بصحبة أندرو جارفيلد بطل "Spider Man".. والجمهور: "هتعمل الجزء الثالث ولا ايه!"

0_11zon

محمد رجب مسلسل الحلانجي رمضان 2025 إنستجرام
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
أشرف سيف يكشف موعد ومكان عزاء الفنان الجداوي

إعلان

إعلان

رحيل جوميز عن الزمالك وظهور ميدو والبديل الجديد- (تغطية خاصة)
بينهم صافي ووطنية.. الحكومة تكشف أسماء الشركات المقرر طرحها في البورصة
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل
تفحم أتوبيس بالكامل على الطريق الصحراوي في الأقصر.. ونجاة 46 راكبًا بأعجوبة