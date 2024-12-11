رمضان 2025.. محمد رجب يروج لـ ملسلسه "الحلانجي"

كتبت- سهيلة أسامة:

روج الفنان محمد رجب لمسلسل "الحلانجي"، المقرر عرضه رمضان المُقبل 2025.

ونشر الفنان "رجب"، صورة من كواليس العمل عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام"، وعلق: "بسم الله توكلنا على الله، مسلسل "الحلانجي" رمضان 2025 إنتاج أستاذ ممدوح شاهين، تأليف محمود حمدان، إخراج معتز حسام"

مسلسل "الحلانجي"، من تأليف محمود حمدان، وإخراج معتز حسام، بطولة محمد رجب، محمد لطفي، عبير صبري، محمود قابيل، آيتن عامر، أحمد وفيق، وغيرهم من النجوم.

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