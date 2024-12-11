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بحضور ابنته.. أصالة تستعد لتقديم أغنية للشاعر الراحل ناصر الجيل

11:56 ص الأربعاء 11 ديسمبر 2024

ناصر مع أصالة

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كتب-مصطفى حمزة:

بدأت المطربة أصالة الإستعداد لتقديم أغنية من كلمات الشاعر الراحل ناصر الجيل، بعد عام من رحيله.

المطربة أصالة بدأت تسجيل الأغنية بحضور زوجها الشاعر فائق حسن، وشمس ناصر الجيل "ابنة الشاعر الراحل"، باستديو مهندس الصوت ماهر صلاح، وملحن الأغنية محمود الخيامي.

وسبق وقدمت المطربة أصالة، عدة أغاني من كلمات الشاعر الراحل ناصر الجيل، منها "نسيت"، و "سؤال بسيط".

الشاعر الغنائي الراحل ناصر الجيل، رحل عن عن عالمنا العام الماضي عن عمر يناهز 47 عام، إثر معاناته من أزمة قلبية.

وتعاون الشاعر الراحل، مع نخبة من أهم مطربي ومطربات الوطن العربي، ومنهم صابر الرباعي، هاني شاكر، أصالة، راغب علامة، مدحت صالح، انغام، نوال الكويتية، مصطفى كامل، مصطفى قمر، بوسي،

أصالة-و-ابنة-ناصر

أصالة ناصر الجيل أغنية
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