بالصور.. أحدث جلسة تصوير لسلمى أبو ضيف

كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة سلمى أبو ضيف متابعيها، على السوشيال ميديا، أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

ونشرت سلمى، الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بفستان طويل باللون الأسود، ووضعت مكياج هادئ أبرز ملامحها.

وانهالت عليها تعليقات المتابعين وجاءت كالتالي: "عسوله أوي، قمر، إن شاء الله تقومي بسلامة، ربنا يحميكي، بالتوفيق دايما، بحبك".

يذكر أن الفنانة سلمى أبو ضيف، شاركت مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة"، الذي تم عرضه في رمضان 2024، وشاركها البطولة كلًا من ليلى أحمد زاهر، محمد محمود، انتصار، إسلام إبراهيم، فرح يوسف، والعمل من تأليف سمر طاهر، وإخراج ياسمين أحمد كامل.

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