"فخورة بيكي".. زينة توجه رسالة لـ منى زكي بعد تكريمها في مهرجان البحر الأحمر

نجوى كرم تشارك جمهورها صورًا من حفلها الغنائي في أوبرا دبي

كتب - معتز عباس:

حرصت الفنانة زينة على تهنئة الفنانة منى زكي، بعد تكريمها في الدورة الرابعة بمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي.

ونشرت زينة صورًا تجمعها بـ منى زكي وزوجها الفنان أحمد حلمي، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "حبيبتي أنتي تستاهلي كل الجوائز اللي في الدنيا، أنتي انسانة موهوبة عندك مشاعر وبتحسي بغيرك، ودي هدية من ربنا بتميزك عن غيرك".

وأضافت: "الجائزة تناسب فنك وموهبتك، فخورة بيكي أنتي فنانة مصرية كبيرة.. وبحبك جدا".

ويحتفي مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بعرض أفضل إنتاجات السينما العربية والعالمية في مدينة جدة؛ عروس البحر الأحمر. حيث ينطوي البرنامج السينمائي للمهرجان على فئات وأقسام متنوعة من الأفلام من جميع أنحاء العالم، تبدأ من الكنوز السينمائية الدفينة المرمّمة بأحدث تقنيات العرض، وتنتهي بأفلام المواهب الواعدة.

كما يستضيف المهرجان نخبة من المواهب الفنّية وصنّاع الأفلام ومحترفي الصناعة من العالم العربي وباقي أرجاء العالم عبر منصّته، جنبًا إلى العديد من مسابقات الأفلام في الفئات الطويلة والقصيرة، مع احتضان الحفلات الموسيقيّة، واستضافة العديد من الندوات وورش العمل التي تهدف إلى دعم وتنمية وتشجيع المواهب الصاعدة.

يذكر أن، مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الرابعة هذا العام، يقام في الفترة من 5- 14 ديسمبر 2024.

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