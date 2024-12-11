حدث بالفن| خطوبة فنانة ونقل منى فاروق المستشفى وجمال سليمان يعلن نيته الترشح لرئاسة سوريا

إعداد- معتز عباس:

نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة بـ أول تعليق من رنا سماحة بعد أنباء انفصالها عن زوجها سامر أبو طالب، بعد سحب الجنسية الكويتية نوال تتخذ هذا الإجراء، الفنانة ريم رؤوف تعلن خطوبتها في حفل عائلي، جمال سليمان يكشف السبب وراء اعتزامه الترشح لرئاسة سوريا، منى فاروق تكشف عن تعرضها لوعكة صحية، وغيرها من الأخبار.