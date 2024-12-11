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حدث بالفن| خطوبة فنانة ونقل منى فاروق المستشفى وجمال سليمان يعلن نيته الترشح لرئاسة سوريا

12:01 ص الأربعاء 11 ديسمبر 2024
حدث بالفن| خطوبة فنانة ونقل منى فاروق المستشفى وجمال سليمان يعلن نيته الترشح لرئاسة سوريا

النشرة الفنية

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إعداد- معتز عباس:

نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة بـ أول تعليق من رنا سماحة بعد أنباء انفصالها عن زوجها سامر أبو طالب، بعد سحب الجنسية الكويتية نوال تتخذ هذا الإجراء، الفنانة ريم رؤوف تعلن خطوبتها في حفل عائلي، جمال سليمان يكشف السبب وراء اعتزامه الترشح لرئاسة سوريا، منى فاروق تكشف عن تعرضها لوعكة صحية، وغيرها من الأخبار.

حدث بالفن رنا سماحة الفنانة منى فاروق ريم سامي نجمات ينتظرن البيبي أحزان نجوم الفن مي عز الدين بدرية طلبة ملك أحمد زاهر مسلسل سيد الناس خطوبة ريم رؤوف جمال سليمان منى زكي أحمد حلمي

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