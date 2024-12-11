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ردًا على انتقادات زواجه للمرة الثانية.. أمير طعيمة يتغزل في زوجته بهذه الطريقة

01:02 ص الأربعاء 11 ديسمبر 2024

أمير طعيمة وزوجته الفنانة التونسية يسرا الجديدي

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كتب - معتز عباس:

رد الشاعر الغنائي أمير طعيمة على هجوم طليقته، بعد زواجه للمرة الثانية من الفنانة التونسية يسرا الجديدي.

وقال أمير، في لقائه ببرنامج "عرب وود": "الحمد لله إحنا مع بعض وده أهم من ردود الأفعال إن إحنا مبسوطين".

ومن جانبها ردت زوجته يسرا، وقالت: "بحبك"، ليجيبها: "حبيبتي أنا بحبك أكيد".

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وكان الشاعر الغنائي أمير طعيمة أعلن زواجه من الفنانة يسرا الجديدي، في يونيو الماضي، بعد شهرين من انفصاله عن جيني كامل.

جيني كامل انفصلت عن الشاعر أمير طعيمة العام الماضي بعد زواج دام 15 عاما، وكتبت عبر حسابها بموقع فيسبوك وقتها: "تم الطلاق الرسمي".

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أمير طعيمة يسرا الجديدي جيني كامل
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