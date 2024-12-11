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بإطلالة كلاسيكية.. أحدث جلسة تصوير لـ ليلى زاهر والجمهور يعلق

10:00 ص الأربعاء 11 ديسمبر 2024
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    ليلى زاهر
  • عرض 9 صورة
    ليلى زاهر
  • عرض 9 صورة
    ليلى زاهر
  • عرض 9 صورة
    ليلى زاهر
  • عرض 9 صورة
    ليلى زاهر
  • عرض 9 صورة
    ليلى زاهر
  • عرض 9 صورة
    ليلى زاهر
  • عرض 9 صورة
    ليلى زاهر
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كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر الأنظار، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا، نالت إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.
ونشرت ليلى مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "لحظة ضياع".

وتفاعل رواد "انستجرام"، مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "تألقي أكثر يا حبيبتي"، "ايه حلاوتك دي"، "أجمل بنت في العالم"، "تبدين مذهلة"، "فتاة جميلة جدا"، "جمالك سحرني".

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A post shared by Laila (@lailaahmedzaher)

يذكر أن آخر مشاركات الفنانة ليلى أحمد زاهر كان بمسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" وعرض بموسم دراما رمضان 2024 وحقق نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدة مرتفعة.

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ليلى زاهر نجوم الفن ليلى أحمد زاهر
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