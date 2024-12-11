رنا رئيس جريئة وزينة تؤدي مناسك العمرة .. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

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إعداد- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

زينة

ظهرت الفنانة زينة من الحرم المكي أثناء تأديتها مناسك العمرة، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة.

رنا رئيس

نشرت الفنانة رنا رئيس أحدث جلسة تصوير خضعت لها، وذلك عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بـ "لوك" جريء ومختلف.

لاميتا فرنجية

ظهرت لاميتا فرنجية بإطلالة جريئة، ارتدت خلالها فستان قصير باللون الأخضر، ونشرت الصور عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

أحمد حلمي

شارك الفنان أحمد حلمي صورة جديدة له على طريقة الـ "سيلفي"، ونشرها عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية "القصص القصيرة".

ندى بسيوني

شاركت الفنانة ندى بسيوني جمهورها، صورة جديدة لها، ونشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت بفستان باللون الأزرق.

نادين نجيم

خضعت الفنانة اللبنانية نادين نجيم، لجلسة تصوير جديدة، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بمكياج أنيق.

ميرنا جميل

شاركت الفنانة ميرنا جميل متابعيها، صورًا جديدة لها، وذلك عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بفستان طويل باللون الأسود.

شيرين رضا

خطفت الفنانة شيرين رضا الأنظار إليها، أثناء تواجدها بحفل عشاء أقامته منصة "يانجو بلاي"، على هامش مهرجان "البحر الأحمر" بدورته الرابعة، ونشرت الصور عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

إلهام شاهين

نشرت الفنانة إلهام شاهين، أحدث ظهور لها عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، ولاقت إعجاب متابعيها.

شادي شامل

شارك الفنان شادي شال متابعيه، أحدث ظهور له، ونشر الصورة عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهر فيها بإطلالة كاجوال.

