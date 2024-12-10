نرمين الفقي تنشر صورًا جديدة مع صديقاتها.. والجمهور يغازلها
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كتب - معتز عباس:
حرصت الفنانة نرمين الفقي على مشاركة متابعيها وجمهورها، أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا، بصحبة صديقاتها.
ونشرت نرمين، مجموعة صور، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "يوم جميل مع أحبائي وصديقاتي".
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وجاءت تعليقات المتابعين على الصور، كالتالي: "قمر أوي يا نرمين"، "أحلى فنانة"، "أنوثتك قوية"، "برنسيسة الجمال".
يذكر أن، آخر أعمال نرمين الفقي مسلسل "محارب" الذي عرض في رمضان 2024، وخاض بطولته حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصري، تامر عبد المنعم، ناهد السباعي، محمود الليثي.
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