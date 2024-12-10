لحظة ملهمة.. مي عمر تنشر صورة مع أندرو جارفيلد بطل أفلام "Spider Man"

كتب- معتز عباس:

شاركت الفنانة مي عمر متابعيها، صورة جديدة لها، تجمعها مع الممثل العالمي أندرو جارفيلد، أحد أبطال سلسلة أفلام "Spider-Man"، وذلك على هامش مشاركتها في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي.

ونشرت مي صورة مع أندرو جارفيلد، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "لحظة ملهمة مع الموهوب أندرو جارفيلد، الرجل العنكبوت الخاص بنا".

جدير بالذكر أن مهرجان البحر السينمائي افتتح فعاليات دورته الرابعة مساء الخميس الماضي 5 ديسمبر، بحضور كوكبة من نجوم الفن، بينهم: ويل سميث، يسرا، مايكل دوجلاس، ليلى علوي، كاثرين زيتا جونز، نادية الجندي، نبيلة عبيد، كارينا كابور، عامر خان، سبايك لي، يسرا اللوزي، حسن الرداد، إيمي سمير غانم، ماجدة زكي، منى زكي، أحمد حلمي.



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