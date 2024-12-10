متعدد المواهب ومتأني في التفكير.. ماذا قالت منى زكي عن زوجها أحمد حلمي؟

كتب - معتز عباس:

كشفت الفنانة منى زكي عن علاقتها بزوجها أحمد حلمي، ونجاح زواجهما على مدار 21 عامًا.

وقالت منى زكي، في لقائها بقناة وان تي في اللبنانية": "وأنا بشتغل أحمد بيساعدني، بيكون مسئول عن الأولاد والعكس برضة، وأحمد صاحب القرارات الصعبة في البيت".

وأضافت: "أحمد علمني حاجات كتيرة كويسة خلاني شخصية هادية، لأنه فنان متعدد المواهب بالتالي اتعلمت منه حاجات كتيرة، منها إزاي أتذوق لوحة، حاجة مكنتش بفهمها قبل ما أقبله".

وتابعت: "أنا بحس إن أحمد دايما قراراته في الحاجات الكبيرة بتبقى سليمة، وهو متأني في التفكير عكسي أنا متسرعة، أحمد عنده صفات كتير حبيتها وحاجات اتعلمتها منه".

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منى زكي تم تكريمها الخميس الماضي في حفل افتتاح الدورة الرابعة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي، بحضور كوكبة من نجوم الفن من مختلف أنحاء العالم، وبينهم: زوجها أحمد حلمي، إيميلي بلانت، ويل سميث، كارينا كابور، كاثرين زيتا جونز، يسرا، إلهام شاهين.

كما يشارك أحمد حلمي ببطولة عدد من الأعمال الفنية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، منها فيلم "الست" بطولة النجمة منى زكي وتدور أحداثه حول السيرة الذاتية لكوكب الشرق أم كلثوم.

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