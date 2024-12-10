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"أحبك إلى ما لا نهاية".. رنا رئيس تهنئ ماجد الكدواني بعيد ميلاده

09:28 م الثلاثاء 10 ديسمبر 2024

رنا رئيس وماجد الكدواني

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كتب - معتز عباس:
وجهت الفنانة الشابة رنا رئيس، التهنئة للنجم ماجد الكدواني بمناسبة عيد ميلاده الـ 57.

ونشرت رنا صورة تجمعها بماجد الكدواني، "ستوري" عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "كل سنة وانت طيب يا أكثر فنان مفضل، أنا بحبك جدًا إلى ما لا نهاية".

وشاركت رنا رئيس في مسلسل "انترفيو"، بطولة خالد شباط، وميدو عادل، وديانا هشام، وسارة نور، ومحمد العمروسي، وحازم إيهاب ونور بدر، وخالد جواد،، وإسعاد يونس، من تأليف أمينة مصطفى، وإخراج أحمد خالد أمين.

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ماجد الكدواني رنا رئيس
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