"مابتكبرش".. نادية الجندي تنشر صورًا جديدة من مشاركتها في مهرجان البحر الأحمر.. والجمهور يعلق

نجوى كرم تشارك جمهورها صورًا من حفلها الغنائي في أوبرا دبي

كتب - معتز عباس:

نشرت النجمة نادية الجندي، صورًا جديدة، من مشاركتها في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في دورته الرابعة.

وظهرت نادية عبر حسابها الرسمي على موقع "انستجرام"، مرتدية فستان طويل باللون الأخضر.

ونالت الصور تفاعل كبير من رواد انستجرام، وجاءت التعليقات كالتالي: "قمر وتجنن نجمة الجماهير"،"مابتكبرش"، أصغر مني"، شباب للأبد، "سيدة الفن العربي"، "قمر ١٤ ما شاء الله عليكي.. طلتك الحلوة ملكة"، "جميلة الوسط الفنى بلا منازع"، "أيقونة السينما العربية الجمال والأناقة".

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ويحتفي مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بعرض أفضل إنتاجات السينما العربية والعالمية في مدينة جدة؛ عروس البحر الأحمر. حيث ينطوي البرنامج السينمائي للمهرجان على فئات وأقسام متنوعة من الأفلام من جميع أنحاء العالم، تبدأ من الكنوز السينمائية الدفينة المرمّمة بأحدث تقنيات العرض، وتنتهي بأفلام المواهب الواعدة.

كما يستضيف المهرجان نخبة من المواهب الفنّية وصنّاع الأفلام ومحترفي الصناعة من العالم العربي وباقي أرجاء العالم عبر منصّته، جنبًا إلى العديد من مسابقات الأفلام في الفئات الطويلة والقصيرة، مع احتضان الحفلات الموسيقيّة، واستضافة العديد من الندوات وورش العمل التي تهدف إلى دعم وتنمية وتشجيع المواهب الصاعدة.

يذكر أن، مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الرابعة هذا العام، يقام في الفترة من 5- 14 ديسمبر 2024.