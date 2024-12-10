لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

"مابتكبرش".. نادية الجندي تنشر صورًا جديدة من مشاركتها في مهرجان البحر الأحمر.. والجمهور يعلق

08:51 م الثلاثاء 10 ديسمبر 2024
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    نادية الجندي (2)
  • عرض 4 صورة
    نادية الجندي (3)
  • عرض 4 صورة
    نادية الجندي (4)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - معتز عباس:

نشرت النجمة نادية الجندي، صورًا جديدة، من مشاركتها في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في دورته الرابعة.

وظهرت نادية عبر حسابها الرسمي على موقع "انستجرام"، مرتدية فستان طويل باللون الأخضر.

ونالت الصور تفاعل كبير من رواد انستجرام، وجاءت التعليقات كالتالي: "قمر وتجنن نجمة الجماهير"،"مابتكبرش"، أصغر مني"، شباب للأبد، "سيدة الفن العربي"، "قمر ١٤ ما شاء الله عليكي.. طلتك الحلوة ملكة"، "جميلة الوسط الفنى بلا منازع"، "أيقونة السينما العربية الجمال والأناقة".

ويحتفي مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بعرض أفضل إنتاجات السينما العربية والعالمية في مدينة جدة؛ عروس البحر الأحمر. حيث ينطوي البرنامج السينمائي للمهرجان على فئات وأقسام متنوعة من الأفلام من جميع أنحاء العالم، تبدأ من الكنوز السينمائية الدفينة المرمّمة بأحدث تقنيات العرض، وتنتهي بأفلام المواهب الواعدة.

كما يستضيف المهرجان نخبة من المواهب الفنّية وصنّاع الأفلام ومحترفي الصناعة من العالم العربي وباقي أرجاء العالم عبر منصّته، جنبًا إلى العديد من مسابقات الأفلام في الفئات الطويلة والقصيرة، مع احتضان الحفلات الموسيقيّة، واستضافة العديد من الندوات وورش العمل التي تهدف إلى دعم وتنمية وتشجيع المواهب الصاعدة. 

يذكر أن، مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الرابعة هذا العام، يقام في الفترة من 5- 14 ديسمبر 2024.

نادية الجندي نجوم الفن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

ما حقيقة صورة سجين "الحفرة" في سجن صيدنايا السوري؟ (صور+ فيديو)
خاص| رئيس وزراء سوريا بعد تسليم صلاحياته: سقوط بشار يحتاج دراسة كبيرة