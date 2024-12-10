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زينة وأنوار".. هكذا تستعد ميريام فارس لاستقبال "الكريسماس" (فيديو)

08:17 م الثلاثاء 10 ديسمبر 2024

ميريام فارس

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كتب - معتز عباس:

تواصل المطربة اللبنانية ميريام فارس، التحضير لاحتفالات عيد الميلاد وتزيين الشجرة الخاصة بـ"الكريسماس"، ووضع اللمسات الخاصة عليها مع ولديها.

ونشرت ميريام مقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "لمّا الخيّاطة تحط شجرتها".

وظهرت ميريام وهي تقوم بتحضيرات "الكريسماس" مع أبنائها، ووضع الأنوار والزينة على شجرة "الكريسماس" والحوائط داخل المنزل.

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A post shared by Myriam Fares (@myriamfares)

يذكر أن، الفنانة ميريام فارس طرحت مؤخرًا أحدث أغانيها والتي تحمل اسم "تزلزلها" عبر قناتها الخاصة بموقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات وألحان يوسف العماني، توزيع موسيقي حسام الدين، ميكس وماستر طيف عادل.

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ميريام فارس المطربة اللبنانية ميريام فارس ميريام فارس تستعد لاستقبال الكريسماس انستجرام ميريام فارس
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