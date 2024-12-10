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أحمد حلمي يتألق في أحدث ظهور.. ومنى زكي تغازله (صور وفيديو)

07:43 م الثلاثاء 10 ديسمبر 2024
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كتب - معتز عباس:

شارك الفنان أحمد حلمي جمهوره ومتابعيه، مقطع فيديو جديد، لأحدث جلسة تصوير خضع لها مؤخرًا.

ونشر حلمي مقطع الفيديو، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، والذي يضم عددً من الصور.

وبادرت زوجته الفنانة منى زكي، بالتعليق على الفيديو، ووضع "إيموجي "قلوب".

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A post shared by Ahmed Helmy (@ahmedhelmy)

يذكر أن، أحمد حلمي يشارك ببطولة عدد من الأعمال الفنية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، منها فيلم "الست" بطولة النجمة منى زكي وتدور أحداثه حول السيرة الذاتية لكوكب الشرق أم كلثوم.

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