أنا محظوظ.. ماذا قال أندرو جارفيلد عن السعودية بعد مشاركته في مهرجان البحر الأحمر؟

كتب - معتز عباس:

أعرب النجم العالمي، الممثل الأمريكي أندرو جارفيلد، وأحد أبطال سلسلة أفلام، "Spider Man"، عن سعادته بالمشاركة في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، في دورته الرابعة هذا العام.

وقال أندرو، في تصريحات لبرنامج "عرب وود"، إنه شارك في المهرجان العام الماضي، وكان سعيد للغاية للمجيء إلى جدة، لاكتشاف جزء من العالم الذي لم يكتشفه من قبل، مضيفًا: "كل الصور النمطية والأفكار المسبقة التي كانت لدي عن السعودية تلاشت تماما".

وأضاف أنه تمكن من التعرف على ثقافة المملكة السعودية وشعبها ، واستمتع بالطعام والأجواء المليئة بالفرح ، لذلك كانت تجربة مؤثرة للغاية، مبديًا إعجابه الشديد بمدينة جدة، ومنطقة العلا.

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وأتم: "أتمنى استكشاف المزيد من المناطق الجديدة في المستقبل، ربما زيارة الرياض وأبوظبي اللتين لم أزرهما من قبل، ولكن تبقى جدة مكانا خاصا بالنسبة لي، لذلك أشعر بحظ كبير لاتاحة لي هذه الفرصة".

جدير بالذكر أن مهرجان البحر السينمائي افتتح فعاليات دورته الرابعة مساء الخميس الموافق 5 ديسمبر، بحضور كوكبة من نجوم الفن، بينهم: ويل سميث، يسرا، مايكل دوجلاس، ليلى علوي، كاثرين زيتا جونز، نادية الجندي، نبيلة عبيد، كارينا كابور، عامر خان، سبايك لي، يسرا اللوزي، حسن الرداد، إيمي سمير غانم، ماجدة زكي، منى زكي، أحمد حلمي.

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