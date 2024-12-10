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جمال سليمان يكشف السبب وراء اعتزامه الترشح لرئاسة سوريا

07:14 م الثلاثاء 10 ديسمبر 2024
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كتب - معتز عباس:

كشف الفنان السوري جمال سليمان، عن رغبته في الترشح لمنصب رئيس جمهورية سوريا، بعد سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد.

وقال "سليمان" في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "العربية"، إنه أعلن في فترات سابقة عن رغبته في الترشح لهذا المنصب، إذا لم يجد من هو أنسب منه لتولي رئاسة الجمهورية السورية، مرادفًا: "أنا هترشح لرئاسة سوريا إذا أراد السوريون ذلك".

وعن سبب اعتزامه الترشح للرئاسة قال:" أريد كسر "التابوه" الذي زرعه نظام بشار الأسد، ورفضه أي مواطن يرغب في تولي وزارة أو أن يكون رئيسًا للجمهورية".

واستطرد: "هذا النظام كان يمنع المواطنين السوريين من ممارسة حقوقهم السياسية، وفرض عليهم أمور آخرى، لكن هذا حقنا كسوريين أن نترشح في مناصب سياسية".

ووجه جمال سليمان رسالة إلى الشعب السوري قائلًا: "أدعوهم لكي يتفهموا أن إعادة بناء سوريا تتطلب قدر كبير من التسامح، والتعمق في تجارب الشعوب الأخرى التي صار فيها حروب وانقسامات وجرائم، حتى نستطيع السير نحو المستقبل، لذلك يجب علينا أن نقدم تنازلات ومنها طي الصفحة مع الطرف الأخر، الذي اعترف بخطأه، طي الصفحة أمر مهم إلا فيما يتعلق الجرائم الكبرى".

يخوض الفنان جمال سليمان تجربة فنية جديدة، وهي تصوير فيلم وثائقي عن حياته الشخصية والمهنية، والذي لم يعلن حتى الآن تفاصيل جديدة عنه.

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جمال سليمان يترشح لرئاسة سوريا الفنان السوري جمال سليمان جمال سليمان عبر فضائية العربية سقوط نظام بشار الأسد
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