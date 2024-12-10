"ملكة جمال"..ميرنا جميل تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها.. صور

أنا محظوظ.. ماذا قال أندرو جارفيلد عن السعودية بعد مشاركته في مهرجان

كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة ميرنا جميل متابعيها، أحدث جلسة تصوير خضعت لها، ولاقت إعجاب متابعيها.

ونشرت ميرنا الصور، عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة أنيقة ارتدت خلال فستان طويل باللون الأسود.

وانهالت عليها تعليقات نت متابعين، وجاءت كالتالي: "جميلة ماشاء الله عليكي، مسكرة، ملكة جمال الفن والتمثيل، أفضل ممثلة كوميدية بجد، أجمل ممثلة وأحسن واحدة، زي القمر".

من جانب آخر، شاركت الفنانة ميرنا جميل في مسرحية "ألف تيتة وتيتة" بطولة أكرم حسني وبيومي فؤاد ومصطفى غريب وغادة طلعت، تأليف مهاب حسين، وإخراج محمد أوتاكا، وإنتاج أمير طعيمة.



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