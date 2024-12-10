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رانيا يوسف تنشر صورًا من مسرحية "حاوريني يا كيكي".. والجمهور يغازلها

06:32 م الثلاثاء 10 ديسمبر 2024
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    رانيا يوسف من مسرحية حاوريني يا كيكي (1)
  • عرض 10 صورة
    رانيا يوسف تستعد لمسرحية حاوريني يا كيكي
  • عرض 10 صورة
    رانيا يوسف من مسرحية حاوريني يا كيكي (3)
  • عرض 10 صورة
    رانيا يوسف من مسرحية حاوريني يا كيكي (4)
  • عرض 10 صورة
    رانيا يوسف من مسرحية حاوريني يا كيكي (5)
  • عرض 10 صورة
    رانيا يوسف من مسرحية حاوريني يا كيكي (6)
  • عرض 10 صورة
    رانيا يوسف من مسرحية حاوريني يا كيكي
  • عرض 10 صورة
    رانيا يوسف على خشبة المسرح أثناء عرض مسرحية حاوريني يا كيكي
  • عرض 10 صورة
    رانيا يوسف من مسرحية حاوريني يا كيكي
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كتب - معتز عباس:

أعربت الفنانة رانيا يوسف عن سعادتها بعد انتهاء عرض مسرحية "حاوريني يا كيكي" على خشبة مسرح محمد العلي بمنطقة البوليفارد، مدينة الرياض، بالمملكة العربية السعودية.

ونشرت رانيا، مجموعة صور من العرض المسرحي، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "الحمدلله تم عرض مسرحية حاوريني يا كيكي بمسرح محمد العلي بالرياض".

ونالت الصور، إعجاب المتابعين، وجاءت التعليقات، كالتالي: ""ياجمالك ياست"، "جميلة وزي القمر"، "أنتى قلبي اللي بتنفس بيه يا أجمل نجمة"، "جميلة ومثيرة يا برنسيسة"، "تحفة والله الصور".

وشارك في العرض المسرحي عدد من نجوم الفن من بينهم دينا الشربيني، هالة صدقي، رانيا يوسف، أوس أوس، دياب، أحمد عبدالوهاب، أحمد سلطان وأحمد عبدالهادي، وتأليف هاني الطمباري، وإخراج بتول عرفة.

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رانيا يوسف نجوم الفن مسرحية حاوريني يا كيكي مسرح محمد العلي المملكة العربية السعودية
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