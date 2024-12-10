رمضان 2025.. ملك أحمد زاهر تنضم لفريق مسلسل "سيد الناس"

كتبت- نوران أسامة

أعلنت الفنانة ملك أحمد زاهر، لفريق عمل مسلسل "سيد الناس"، المقرر عرضه ضمن سباق رمضان "2025".

وانطلق تصوير مسلسل "سيد الناس"، منذ أسابيع، وسبق ونشر المخرج محمد سامي صورة، من كواليس عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وعلق: "بسم الله أول يوم تصوير مسلسل سيد الناس”

يذكر أن مسلسل "سيد الناس" تدور أحداثه في إطار شعبي اجتماعي لا يخلو من التشويق، والعمل بطولة عمرو سعد، ريم مصطفى، إلهام شاهين، منة فضالي، وإخراج محمد سامي.

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