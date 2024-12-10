ياسمين رئيس تنشر صور جديدة من كواليس مسلسل "رقم سري"

6 حفلات لتامر عاشور في ديسمبر تعرف على تفاصيلها

كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة ياسمين رئيس متابعيها، على السوشيال ميديا صور جديدة لها من كواليس مسلسل "رقم سري"، ولاقت إعجاب الجمهور.

ونشرت ياسمين الصور عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وظهرت بلوكات مختلفة.

وانهالت عليها تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: "حلوة وأنيقة، قلبي القمر، ربنا يسعد أيامك ويوفقك، أجمل ممثلة شابة، قمر ياروحي، إنشاء الله تكسري الدنيا".

يذكر أن الفنانة ياسمين رئيس شاركت في بطولة مسلسل "رقم سري"، مع نخبة من نجوم الفن من بينهم صدقي صخر، عمرو وهبة، نادين أحمد، أحمد الرافعي، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمد عبد التواب، وتدور أحداثه حول الذكاء الاصطناعي.

على جانب آخر ياسمين رئيس تنتظر عرض فيلمها الجديد "الهنا اللي أنا فيه"، يوم 18 ديسمبر، ويضم العمل عددا كبيرا من النجوم.

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