أبرزهم مي عز الدين وبدرية طلبة.. أحزان نجوم الفن خلال الفترة الماضية

كتبت- نوران أسامة:

سيطر الحزن على عدد من نجوم الفن خلال الأسابيع الماضية، بعد رحيل ذويهم، أدى إلى تعرض البعض منهم لأزمات صحية ونفسية.

وفي السطور التالية مصراوي سيعرض لكم أحزان نجوم الفن خلال شهر نوفمبر:

بدرية طلبة

أعلنت الفنانة بدرية طلبة وفاة زوجها المخرج مصطفى سالم، يوم الأحد الماضي، وتلقت العزاء أمس بالإسكندرية

مصطفى هريدي

رحل والد الفنان مصطفى هريدي، في أكتوبر الماضي بعد تعرضه لأزمة صحية، وأعلن خبر الوفاة عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام": "توفي إلى رحمة الله تعالي أبويا الغالي الحاج عبد اللطيف هريدي.. الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته".

أحمد مكي

رحلت السيدة حورية محمد جمال الدين شاكر، والدة الفنان أحمد مكي، وأعلن خبر الوفاة عبر حسابه الخاص بموقع "فيسبوك".

طارق لطفي

أعلن الفنان طارق لطفي عن وفاة والد زوجته، وتلقى عدد من التعازي من متابعيه، كتب طارق لطفي عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: 'توفي إلى رحمة الله تعالى حمايا العزيز والد زوجتي، ربنا يرحمه ويغفر له".

حمادة هلال

أعلن الفنان حمادة هلال خبر وفاة والد زوجته "حماه"، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام: "بسم الله الرحمن الرحيم، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العظيم".

وتابع: "توفي إلى رحمة الله حمايا وأبي العزيز المهندس سميح توفيق الفيشاوي، اللهم أسكنه فسيح جناتك، اللهم ارحمه رحمةً تسع السماوات والأرض، اللهم اجعل قبره في نور دائم لا ينقطع واجعله في جنتك آمنًا مطمئنًا يا رب، أسألكم الدعاء".

مي عز الدين

تعرضت الفنانة مي عز الدين لأزمة صحية، عقب رحيل والدتها بعد صراع طويل مع المرض.

الإعلامية مفيدة شيحة

تُوفيت والدة الإعلامية مفيدة شيحة، وأعلنت عن خبر الوفاة عبر حسابها الشخصي على "فيسبوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون، والدة الإعلامية مفيدة شيحة في ذمة الله، نسألكم الدعاء لها بالرحمة والمغفرة".