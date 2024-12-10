6 حفلات لتامر عاشور في ديسمبر تعرف على تفاصيلها

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كتب-مصطفى حمزة:

تصدر المطرب تامر عاشور، قوائم نجوم حفلات شهر ديسمبر، مع اقترابه من طرح الأغنية الرئيسية في ألبومه.

المطرب تامر عاشور، تصدر القائمة مع تقديمه 6 حفلات بين مصر والسعودية والبحرين، على مدى شهر ديسمبر الحالي.

وبدأت حفلات المطرب، في الرياض يوم 5 ديسمبر، إذ أحيا الحفل الذي أقيم في افتتاح بطولة الجولف.

وفي يوم 6 ديسمبر أحيا المطرب تامر عاشور، الحفل الذي أقيم في open air mall، في مصر، فيما يستعد لتقديم حفل، في قصر عابدين يوم 15 ديسمبر.

وعلى مسرح مركز البحرين العالمي يقدم، الحفل المقرر إقامته يوم 19 ديسمبر، قبل أن يعود إلى مصر، ويقوم بإحياء الحفل المقام من رحلة بحرية تبدأ من شرم الشيخ يوم 22 ديسمبر.

ويقوم المطرب تامر عاشور، بتقديم أغانيه، في حفل ليلة الكريسماس، المقام يوم 28 ديسمبر، في الإسكندرية.

ومن المقرر أن يتوجه المطرب تامر عاشور، إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، في جولة، يقدم بها مجموعة 4 حفلات.

المطرب تامر عاشور، أعلن عبر صفحته في موقع فيسبوك، عن طرح أحدث أغانيه ، وهي بعنوان "ياه"، يوم 19 ديسمبر الحالي، وتشهد الأغنية، أول تعاون بينه وبين مؤلفها الشاعر محمود عبد الله، ووضع لحنها محمدي.