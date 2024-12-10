محمد رمضان وشيرين أبرزهم.. نجوم أثاروا الغضب بأغانيهم في 2024

بعد دخولها تريند "جوجل" من هي مريم شريف بطلة "سنووايت"؟

كتب-مصطفى حمزة:

أثارت أحدث أغاني النجم محمد رمضان، "برج الثور" حالة من الجدل، وصلت إلى حد تقديم طلب إحاطة في مجلس النواب، بسبب تقليده الرئيس الراحل محمد أنور السادات.

وتقدّم النائب كريم طلعت السادات، بطلب إحاطة إلى مجلس النواب، ووصف ما قام به النجم محمد رمضان، أنه يشكّل إهانة لرمز وطني عظيم، ودعى إلى معاقبة كل من يرتكب تجاوزاً بحق الرئيس الراحل.

النجم محمد رمضان، في بداية ظهوره في الكليب، قام بتقليد صوت وطريقة حديث الرئيس الراحل السادات، وهو يقول: "مواليد برج الثور يعرفون بثباتهم وصبرهم الكبيرين".

وتعد "برج الثور"، أحدث الأغاني التي تواجه أزمة ساخنة عام 2024، وفي التقرير التالي، نرصد أبرز نجوم الأغنية، التي أثارت أغانيهم، جدلا واسعا.

كأنك مسكن

أغنية "كأنك مسكن"، التي طرحها المطرب بهاء سلطان، عبر قناة شركة روتانا، في موقع يوتيوب، واجه صناعها والمطرب بهاء سلطان، اتهام بالترويج للمخدرات، بسبب كلماتها.

وفي المقطع محل الاتهام، يقول المطرب:" كأنك مسكن، وكل أما يخلص بموت، أو زي المخدر اللي يتعاطاه من كتر الضغوط".

الحلم المصري

تعرضت المطربة لطيفة للهجوم الحاد، عقب عرض النسخة الجديدة من أغنية "الحلم المصري"، وأثارت التعديلات التي تمت على كلمات الأغنية التي عرضت ضمن فعاليات الموسم الثامن لمبادرة "تحدي القراءة"، التي أقيمت في الإمارات

كل الحاجات

تصدرت المطربة شيرين عبدالوهاب، تريند مؤشر البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، عقب تسريب أغنية بعنوان “كل الحاجات”، على موقع الفيديوهات يوتيوب.

ومع ما حققته الأغنية من انتشار، أعلن مؤلف "كل الحاجات" الشاعر الغنائي طارق عبدالستار، اتخاذ إجراءات قانونية ضد المطربة، بعد بتسريب الأغنية بصوتها.

وقال الشاعر: "ما حدث تعدي صارخ على حقوقي كمؤلف، إذ لم أمنح أصلا المطربة التصريح لتقديمها، بالإضافة لكون مسألة التسريب المريبة بهذا الشكل، لها أضرار كبيرة مادية وادبية، ولهذا بدأت بالفعل اتخاذ الإجراءات القانونية".

الدهب

تبادلت المطربة شيرين عبدالوهاب، وشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، تقديم البلاغات بسبب أغنية "الدهب"، إذ أكد محامي المطربة، أن الأغنية طرحت دون موافقتها، متهما الشركة بالتعدي على حقوقها الفنية، والتربح منها دون أي حق.

بلدنا

بالتزامن مع طرح المطربة شيرين عبد الوهاب، أغاني ألبومها، أكد الملحن عمرو مصطفى، عبر صفحته في موقع فيسبوك، عن تعرضه للسرقة، من أحد صناع الألبوم، دون الكشف عن هويته.

الملحن عمرو مصطفى، أعاد عبر صفحته في موقع فيسبوك، نشر مقطع من أغنية بعنوان "غالية علينا يا بلدنا"، التي قدمت عام 2019، وهي من ألحانه، وغناء المطربة شيرين عبد الوهاب،

وكتب: "ألحان عمرو مصطفي، غير مصرح لها بالنشر، صباحكم فل، واللحن اتسرق فكرته في أغنية لشيرين جديدة"

المولد

دخل المطرب رضا البحراوي، فى نزاع مع المطربين حمادة الليثي وإسلام الملاح، حول طرح أغنية بعنوان "المولد".

المطرب رضا البحراوي، كان قد أعلن عن عزمه تقديم أغنية بعنوان "المولد"، وشهدت الفترة نفسها طرح المطربين إسلام الملاح وحمادة الليثي، مقاطع فيديو، عبر صفحات مواقع التواصل، خلال تسجيل نفس أغنيه "المولد" أيضا.

صغير أنا أيوة صغير

المطرب رضا البحراوي، دخل في أزمة ساخنة مع المطرب الشعبي عدوية شعبان عبدالرحيم، بعد الخلاف الذي نشب بينهما بسبب أغنية "صغير أنا".

طارق عبد الستار "مدير أعمال المطرب رضا البحراوى"، فى تصريح خاص لـ"مصراوي"، قال: "للأسف الموضوع فاق الحد، ورغم تجاهل رضا الرد للإساءة، وصلت الأمور إلى حد السب والقذف والتشهير، وأيضا التهديد".

المطرب الشعبى عدوية شعبان عبد الرحيم، كان قد شن هجوما ضد المطرب رضا البحراوي، عبر صفحته في موقع فيسبوك، وكتب: "إنت برضو مش ساكت وبتغني الأغنية استناني أنا فاضي لك، طول ما إنت بتغني الأغنية وأنا مش راضي هقفلك لو هبطل أشتغل طول عمري لأن حقي مش هيضيع زي باقي الناس الي انت بتسرقها، انا لا".

وفي مقطع فيديو، نشر عبر صفحته في موقع فيسبوك، قال عدوية: "يا رضا أنا قلت لك بلاش أنا، وبلاش الأغنية دي، علشان كدة بتخسرني، أنا مش عايز أغلط لغاية دلوقتي، أنا قلت لك وحذرتك، هتيجي تغني الأغنية معايا بالاستديو، مرضيتش تغنيها معايا في الاستديو، يبقى متغنيهاش في الشغل".

وتابع: "الأغنية من ألحاني وكلمات عم إسلام خليل، وتوزيع أشرف البرنس، إنت مرضيتش تغنيها في الاستديو معايا، يبقى تبعدي عني وعن الأغنية، علشان أنا وحش، وقسما بالله إنت هتزعل مني".

وتابع: "السبب الحقيقي للأزمة هو عدم اقتناع رضا البحراوي، بتقديم الأغنية دويتو مع عدوية شعبان عبدالرحيم، ولهذا يهاجمه".