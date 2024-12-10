بعد دخولها تريند "جوجل" من هي مريم شريف بطلة "سنووايت"؟

كتب-مصطفى حمزة:

دخلت مريم شريف بطلة الفيلم المصري "سنووايت" قوائم تريند موقع البحث جوجل، عقب ظهورها على السجادة الحمراء في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي.

مريم قوبلت بحفاوة، عقب ظهورها على السجادة الحمراء، بصحبة الفنان كريم فهمي، والذي قبل يدها أمام الكاميرات.

ومن جانبها، حرصت الفنانة بشرى، على نشر صورة لها مع بطلة فيلم "سنو وايت"، عبر صفحتها في موقع فيسبوك، وكتبت: "الدكتورة مريم بطلة فيلم سنو وايت، فيلم جميل إنساني ورومانسى ومش كئيب وكمان حدوتة مسلية وقضية مهمة جدا وكمان في نموذج لقوة المرة بشكل خارج الصندوق تماما، منتج جريء ربنا يكتر من أمثاله وكاتبة ومخرجة واعدة ومكسب للسينما بلا شك، أنا وشادي يشرفنا إنها توافق نتصور معانا ".

من هي؟

مريم شريف هي دكتورة صيدلة، درست في الجامعة الألمانية في برلين، وتقدم في الفيلم أول تجاربها الفنية، بعد ترشيح من المخرجة تغريد أبو الحسن.

فيلم "سنو وايت"، تناول قصة إيمان فتاة من قصار القامة تعيش في مصر وتحلم بأن تعيش حياة طبيعية.

الفيلم يشارك في بطولته مع مريم شريف، محمد ممدوح، ومحمد جمعة، وخالد سرحان، وصفوة، إلى جانب ظهور مميز للفنان كريم فهمي.