"توقف في الجهاز الهضمي".. منى فاروق تكشف عن تعرضها لوعكة صحية

كتبت- سهيلة أسامة:

كشفت الفنانة منى فاروق عن تعرضها لوعكة صحية، نتيجة استخدامها لحقن تخسيس، ما تسبب لها في شلل مؤقت بالجهاز الهضمي.

وكتبت منى عبر حسابها الخاص على موقع "إنستجرام": "الحمدلله على كل حال، توقف مؤقت في الجهاز الهضمي، عندي تهيج قولون مع إمساك وجرثومة معدة ونزيف بسبب شرخ، محتاجة منظار قولون ومنظار معدة يارب تعدي على خير".

وتابعت: "خدوا بالكم من صحتكم، أرجوكم وقفوها، وادعوا لي بالشفاء العاجل".

يذكر أن منى فاروق شاركت في أكثر من عمل درامي، كان آخرها مسلسل "أيام" مع حورية فرغلي، شيري عادل، وأحمد صفوت، وسلوى خطاب، وميدو عادل، ومحمود حجازى، ورياض الخولى، وندى موسى، مي القاضي، وحجاج عبد العظيم ولقاء سويدان، وسماح السعيد، حنان يوسف، صفاء جلال، محمد دسوقى ومحمد مغربي، تأليف سماح الحريرى وإخراج محمد أسامة.

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