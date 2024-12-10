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أول تعليق من رنا سماحة بعد أنباء انفصالها عن زوجها سامر أبو طالب

01:05 م الثلاثاء 10 ديسمبر 2024

رنا سماحة

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كتبت- سهيلة أسامة:

تصدرت الفنانة رنا سماحة تريند محرك البحث "جوجل"، بعد تداول أنباء حول انفصالها عن زوجها الملحن سامر أبو طالب.

وكتبت رنا عبر حسابها الخاص على موقع "فيسبوك": "هام بخصوص ما يتم تداوله من أخبار تخص حياتي الشخصية، أنا معنديش أي تعليق للسادة والأخوة الصحفيين، أنتوا على راسي، بس أنا معنديش أي تعليق ولا هيبقى ليا أي تعليق، وشكراً لاهتمامكم جميعًا".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة رنا سماحة كان مسلسل "رحيل"، بطولة الفنانة ياسمين صبري، وتأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج محمد عبدالسلام.

رنا سماحة

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رنا سماحة سامر أبو طالب جوجل
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