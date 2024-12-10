بفستان أنيق.. أحدث ظهور لـ إيمي سمير غانم.. وهكذا علق الجمهور

كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة إيمي سمير غانم متابعيها، أحدث ظهور لها أثناء تواجدها بحفل عشاء أقامته منصة "يانجو بلاي"، على هامش مهرجان "البحر الأحمر" بدورته الرابعة.

ونشرت إيمي الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة أنيقة ارتدت خلالها فستان أنيق باللون الأزرق.

وانهالت عليها تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: "حبيبة قلبي المملكة زادت نورها، إيمي الأجمل، قمر ربنا يحفظك ويسعدك حبيبتي، زي القمر، منورة الدنيا كلها عايزين نشوف حاجة حلوة في رمضان".

يذكر أن إيمي سمير غانم تعود بعد غياب إلى جمهورها في مسلسل مكون من 15 حلقة مع زوجها حسن الرداد ويعرض في رمضان 2025.

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