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بعد سحب الجنسية الكويتية نوال تتخذ هذا الإجراء

12:11 م الثلاثاء 10 ديسمبر 2024

نوال

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كتب-مصطفى حمزة:
كشفت المطربة نوال عن موعد ومكان أول حفل لها، عقب سحب الجنسية الكويتية منها.

المطربة نوال، طرحت عبر صفحتها في موقع "إكس"، بوستر الحفل الذي يقام ضمن فعاليات موسم الرياض، وتقوم بإحيائه يوم 26 ديسمبر بمشاركة فرقة موسيقية بقيادة المايسترو هاني فرحات.

وشهد بوستر الحفل، وصفحات المطربة، عبر مواقع "إكس"، و "إنستجرام"، حذفها لقب "الكويتية"، الذي اعتادت وضعه بجوار اسمها "نوال"

وقامت نوال بحذف اللقب، عقب صدور قرار رسمي بسحب الجنسة الكويتية منها.

وكانت الإعلامية الكويتية فجر السعيد، قد شنت هجوما، ضد نوال، عبر حسابها الرسمي بموقع أكس، وكتبت،: "لوسمحتي شيلي ⁧‫الكويتية‬⁩ وحطي اسم أبوج ظاهر أو بلد المنشأ اللي جيتي منها، هذا يعتبر حالياً بحكم القانون تزوير".

نوال-في-بوستر-الحفل

نوال سحب الجنسية الكويتية حفل نوال
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