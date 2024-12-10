إيمان العاصي تخطف الأنظار خلال تكريمها بجائزة أفضل ممثلة

كتبت- سهيلة أسامة:

خطفت الفنانة إيمان العاصي الأنظار أثناء تكريمها بجائزة أفضل ممثلة لعام 2024 عن دورها في مسلسل "برغم القانون".

وشاركت "العاصي" متابعيها عبر حسابها على "إنستجرام" صورًا من التكريم، وظهرت بفستان أنيق، وعلقت على الصور قائلة: "شكرًا للجمهور الكبير، شكرًا من قلبي، جائزة أفضل ممثلة ٢٠٢٤ عن مسلسل برغم القانون".

مسلسل برغم القانون"، بطولة إيمان العاصي وهاني عادل ومحمد القس ومحمد محمود عبدالعزيز ورحاب الجمل وإيهاب فهمي ووليد فواز وفرح يوسف، وتأليف نجلاء الحديني وإخراج شادي عبد السلام.

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