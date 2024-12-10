بعد شفائها من السرطان.. كندة علوش تتصدر تريند "جوجل"

كتبت- نوران أسامة:

تصدر اسم الفنانة كندة علوش محرك البحث "جوجل"، وذلك عقب إعلانها عن تعافيها الكامل من مرض السرطان.

وكتبت كندة عبر حسابها الخاص على موقع "إنستجرام: "اليوم أعلن شفائي التام من السرطان، باركولي".

وانهالت عليها تعليقات من نجوم الفن، الذين هنأوها على هذا الخبر، وكتبت درة: "حبيبة قلبي، ألف حمد الله على سلامتك كندوشة، ربنا يحفظك دائمًا". كما علق أسر ياسين: "الحمد لله"، بينما جاء تعليق دنيا سمير غانم: "الحمد لله رب العالمين، ربنا يحفظك ويخليكي لجوزك وأولادك وكل حبايبك"، وكتبت منى زكي: "مبروك ليكي دائمًا بصحة وعافية يا رب يحميكي، ومبروك لسوريا وسوريين.. بنحبكم موت".

وكانت كندة علوش كشفت في شهر يونيو الماضي، عن إصابتها بمرض السرطان للمرة الأولى.

وقالت كندة، خلال لقائها مع الإعلامية منى الشاذلي:"لسه بتلقى العلاج لسه مخلصة العلاج الإشعاعي، 6 أشهر من العلاج الكيماوي بعد العملية، الورم اللي كان عندي تطلب كل ده".

وأضافت:" اكتشفت وجود 9 أورام خبيثة بعد ولادة ابني بـ 9 أشهر، كان بقاله فترة ولما عرفت بعد أقل من أسبوع، كنت باخد أول جلسة كيماوي.. حسيت إني عندي مشكلة في إحدى الثديين ولما كشفت اكتشفت إني عندي أكتر من ورم خبيث، تلقيت الخبر بهدوء وسكينة ومانهارتش، وعمرو جوزي كان مرعوب أكتر مني، والنهاردة يبقى بقالي سنة وشهر بتعالج، ولسه بتلقى جرعات العلاج حتى يومنا هذا".

يذكر أن، آخر أعمال كندة كان فيلم "نزوح" الذي عُرض على منصة "شاهد" بطولة سامر المصري، نزار العاني، هالة زين، تأليف وإخراج سؤدد كعدان.

اقرأ أيضًا:

"نتفليكس" تعرض فيلمها "من وراء الموج" في مهرجان البحر الأحمر السينمائي

جميلة عوض "جريئة" في أحدث ظهور.. ومنى زكي تغازلها (صور وفيديو)

"هتقعد في البيت".. ماجدة زكي تمازح أصالة بعد غنائها في فيلم "سكر 2"