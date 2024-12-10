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اتهمتها بقتل زوجها.. بدرية طلبة تهاجم متابعة: "تخطيتي كل التخيلات"

11:28 ص الثلاثاء 10 ديسمبر 2024
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    بدرية في العزاء_2
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    بدرية وابنتها بالعزاء_3
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كتب-مصطفى حمزة:

هاجمت الفنانة بدرية طلبة، واحدة من الذين علقوا على وفاة زوجها المؤلف والمخرج المسرحي الراحل مصطفى سالم، الذي رحل عن عالمنا الأحد الماضي.

الفنانة بدرية طلبة، نشرت عبر صفحتها في موقع فيسبوك، صورة للتعليق، الذي أثار غضبها، وجاء فيه: "هي موتته دليل رتبت وسافرت لتبعد عنها الشبهة".

ومن جانبها علقت الفنانة بدرية طلبة، وكتبت: "دي دماغ إيه ديه؟ دي لو دماغ (كوله) حيكون تفكيرها أنضف من كده لالالا إنتي تخطيتي كل التخيلات العفنة المريضة والتهيؤات القذرة".

الفنانة بدرية طلبة، تلقت مساء أمس الإثنين، عزاء زوجها، المخرج والمؤلف المسرحي مصطفى سالم، في دار مناسبات المنارة بمنطقة باب شرقي بالإسكندرية، بحضور عدد كبير من الأصدقاء والزملاء من الوسط الفني.

منشور بدرة

بدرية طلبة وفاة زوج بدرية طلبة مصطفى سالم
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