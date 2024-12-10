بالصور| جمانا الراشد في جولة بسوق مهرجان البحر الأحمر السينمائي وتحضر جلسة محمد سامي

جدة- منى الموجي:

حرصت جمانا الراشد رئيسة مجلس أمناء مؤسسة البحر الأحمر السينمائي، على القيام بجولة في سوق البحر الأحمر السينمائي، والتقت بصناع الأفلام ومحترفي الصناعة والمبدعين الذين يشكلون مستقبل السينما.

كما شهد اليوم الخامس من المهرجان، حضورها الجلسة الحوارية للمخرج محمد سامي، والتي حملت عنوان "محمد سامي.. المجدد للدراما العربية"، وحرصت على الترحيب به وبحضور الجلسة وفي مقدمتهم النجمة الكبيرة يسرا.

وشارك محمد سامي جمهور المهرجان كواليس مسيرته الفنية، وذكرياته مع مسلسل آدم ومسلسل البرنس، ورأيه فيما قدم حتى الآن من أعمال سينمائية، وطريقة التعامل بين المخرج والممثل، كما كشف عن أمنيته بالعمل مع النجمة الكبيرة يسرا، التي أكدت رغبتها هي أيضا في حدوث ذلك.

تأتي الدورة الرابعة من المهرجان حاملة شعار للسينما بيت جديد، وشهد حفل الافتتاح تواجد عدد كبير من نجوم الفن، بينهم: يسرا، ويل سميث، مايكل دوجلاس، كاثرين زيتا جونز، ليلى علوي، مي عمر، ياسمين صبري، أمينة خليل، ماجدة زكي، إيمي سمير غانم، حسن الرداد، ماجد المصري، إلهام شاهين، آسر ياسين، أحمد حلمي، منى زكي.