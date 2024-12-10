بالصور| أبطال فيلم "ثقوب" يحتفلون بعرضه في مهرجان البحر الأحمر السينمائي

جدة- منى الموجي:

استقبلت السجادة الحمراء لمهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الرابعة، نجوم الفيلم السعودي ثقوب، ضمن فعاليات اليوم الخامس، ليشهد عرضه الأول في منطقة الخليج العربي.

وكان من بين أبرز الحضور من فريق الفيلم: المنتج أيمن النقيب وطاقم التمثيل: مريم عبدالرحمن، مشعل المطيري، وغيرهم.

تأتي الدورة الرابعة من المهرجان حاملة شعار للسينما بيت جديد، وشهد حفل الافتتاح تواجد عدد كبير من نجوم الفن، بينهم: يسرا، ويل سميث، مايكل دوجلاس، كاثرين زيتا جونز، ليلى علوي، مي عمر، ياسمين صبري، أمينة خليل، ماجدة زكي، إيمي سمير غانم، حسن الرداد، ماجد المصري، إلهام شاهين، آسر ياسين، أحمد حلمي، منى زكي.