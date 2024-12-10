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أحدث ظهور لـ ميرهان حسين بجوار برج القاهرة.. والجمهور يعلق

01:00 ص الثلاثاء 10 ديسمبر 2024
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    ميرهان حسين في أحدث ظهور (4)
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    ميرهان حسين في أحدث ظهور
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    ميرهان حسين في أحدث ظهور
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    ميرهان حسين في أحدث ظهور (2)
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كتب - معتز عباس:
حرصت الفنانة ميرهان حسين على مشاركة متابعيها، أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

ونشرت ميرهان، مجموعة صور، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، أثناء تواجدها في أحد الفنادق القريبة من برج القاهرة.

ونالت الصور، استحسان رواد "انستجرام"، وجاءت التعليقات، كالتالي: "منورة في قلوبنا يافنانة"، "أنت جميلة"، "دخيل قلبك قمر"، "أختي الأميرة"، "يا قمر الزمان"، "تحفه اوى بجد".

يذكر أن الفنانة ميرهان حسين، تنتظر عرض أحدث أعمالها، إذ تشارك في بطولة مسلسل "أمير العوامري" مع الفنان هاني سلامة، والذي كان من المقرر عرضه في رمضان 2024، إلا أنه خرج من السباق قبل انطلاقه بأيام، على أن يتم عرضه خلال الفترة المُقبلة.
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ميرهان حسين نجوم الفن
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