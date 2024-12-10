"هتقعد في البيت".. ماجدة زكي تمازح أصالة بعد غنائها في فيلم "سكر 2"

كتب - معتز عباس:

احتفل نجوم وصناع فيلم "سكر: سبعبع وحبوب الخرزيز"، بإطلاق الجزء الثاني منه العمل السينمائي، في عرض خاص بمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي.

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ونشر برنامج "Et بالعربي" تقريرًا بالفيديو، مازحت فيه الفنانة ماجدة زكي، المطربة أصالة، قائلة: أنا هبطل تمثيل بقى، ده أنا بغني، وأصالة هتقعد في البيت".

وتقدم ماجدة زكي، وحلا ترك، أغنية "يا أربعاء متربع" من فيلم سكّر، والذي يعرض على منصة "شاهد".

عُرض الفيلم في مهرجان البحر الأحمر السينمائي، وكان بين الحضور: حلا الترك، محمد ثروت، ياسمينا العبد، إلى جانب عدد كبير من الفنانين الذين التقطوا الصور التذكارية وسط مجسمات الحلوى وغيرها من مظاهر الاحتفال، مثل: لبلبة، هنا شيحة، علا رشدي، آسر ياسين.

يأتي الجزء الثاني حاملاً عنوان: "سكر: سبعبع وحبوب الخرزيز"، رؤية وكلمات النص الغنائي لـ هبة مشاري حمادة، وإخراج تامر مهدي، ألحان إيهاب عبدالواحد، توزيع أحمد طارق يحيى. شارك النجم أحمد سعد في الفيلم.

تأتي سلسلة أفلام "سكر" من بطولة كل من النجمة حلا الترك، معتز هشام، بافلي ريمون، ياسمينا العبد، وديمة أحمد، محمد حربي، هاجر محمد، الفنانة القديرة ماجدة زكي، نجم الكوميديا محمد ثروت، ماريا جمعة، عبدالله خالد، عمر خالد، ويشارك في البطولة: إسلام ابراهيم، ياسر الطوبجي، عباس أبو الحسن.

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