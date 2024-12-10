جلسة تصوير جديدة.. نرمين الفقي تحتفل بتحضيرات الكريسماس والجمهور يغازلها

بالصور| إقبال جماهيري على جلسة محمد سامي في مهرجان البحر الأحمر السينمائي

كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة نرمين الفقي الأنظار، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، استعدادًا لاحتفالات أعياد رأس السنة والكريسماس.

ونشرت نرمين صورًا، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "تجهيز نفسي لحضور حفل الكريسماس مع أصدقائي".

View this post on Instagram A post shared by Nermineelfiky Official Page (@nermine_elfeky)

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "حلوة الحلوين"، قمر لو في اتنين منك"، "مشاء الله قمر"، "تجنن يا ناس"، "طول عمرك جميلة وزي العسل"، "يا جمالك".

يذكر أن، آخر أعمال نرمين الفقي مسلسل "محارب" الذي عرض في رمضان 2024، وخاض بطولته حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصري، تامر عبد المنعم، ناهد السباعي، محمود الليثي.

اقرأ أيضا..

رفقة تامر حسني وبوراك أوزجيفيت.. أحدث ظهور لـ نانسي عجرم في ختام سباقات فورمولا 1



