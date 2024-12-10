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جلسة تصوير جديدة.. نرمين الفقي تحتفل بتحضيرات الكريسماس والجمهور يغازلها

12:09 ص الثلاثاء 10 ديسمبر 2024
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    نرمين الفقي
  • عرض 8 صورة
    نرمين الفقي
  • عرض 8 صورة
    نرمين الفقي
  • عرض 8 صورة
    نرمين الفقي
  • عرض 8 صورة
    نرمين الفقي
  • عرض 8 صورة
    نرمين الفقي
  • عرض 8 صورة
    نرمين الفقي
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كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة نرمين الفقي الأنظار، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، استعدادًا لاحتفالات أعياد رأس السنة والكريسماس.

ونشرت نرمين صورًا، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "تجهيز نفسي لحضور حفل الكريسماس مع أصدقائي".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "حلوة الحلوين"، قمر لو في اتنين منك"، "مشاء الله قمر"، "تجنن يا ناس"، "طول عمرك جميلة وزي العسل"، "يا جمالك".
يذكر أن، آخر أعمال نرمين الفقي مسلسل "محارب" الذي عرض في رمضان 2024، وخاض بطولته حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصري، تامر عبد المنعم، ناهد السباعي، محمود الليثي.

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نرمين الفقي جلسة تصوير نجوم الفن
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