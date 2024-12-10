جميلة عوض جريئة وجيهان خليل بفستان ساحر.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

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إعداد- معتز عباس:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

منى زكي

شاركت الفنانة منى زكي، متابعيها، صورا جديدة لها عبر حسابها بموقع "انستجرام"، وذلك على هامش حضورها فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي بالمملكة العربية السعودية.

نانسي عجرم

شاركت المطربة اللبنانية نانسي عجرم متابعيها، أحدث ظهور لها من حضورها سباقات الفورمولا 1 في مدينة أبو ظبي الإماراتية، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".

أنغام

خطفت المطربة أنغام الأنظار على موقع "انستجرام، من أحدث جلسة تصوير لها، من حفلها الغنائي في الدوحة بدولة قطر.

أمينة خليل

خطفت الفنانة أمينة خليل أنظار متابعيها على حسابها بموقع "انستجرام"، خلال مشاركتها في فعاليات سباقات فورمولا 1 في مدينة أبو ظبي الإماراتية.

بسمة بوسيل

حرصت المطربة بسمة بوسيل، على نشر أحدث جلسة تصوير خضعت لها مع الحصان، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".

جميلة عوض

نشرت الفنانة جميلة عوض أحدث جلسة تصوير لها، على حسابها بموقع "انستجرام"، على السجادة الحمراء بمهرجان البحر الأحمر السينمائي، وظهرت مرتدية فستان "جريء".

إيمي سمير غانم

تألقت الفنانة إيمي سمير غانم، خلال مشاركتها في فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي، ونشرت صورًا لها على السجادة الحمراء، على حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".

جيهان خليل

خطفت الفنانة جيهان خلال الأنظار، من أحدث ظهور لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وظهرت مرتدية فستان أحمر طويل.

ميرهان حسين

نشرت الفنانة ميرهان حسين مجموعة صور لها، على حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وذلك أثناء تواجدها في أحد الفنادق القريبة من برج القاهرة.

بشرى

شاركت الفنانة بشرى متابعيها على "إنستجرام"، أحدث جلسة تصوير خضعت لها، أثناء زيارتها لمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، على هامش مشاركتها في فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي.