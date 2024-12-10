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حدث بالفن| عزاء زوج بدرية طلبة وحسين فهمي تريند جوجل وتوقف تصوير أحد المسلسلات

12:03 ص الثلاثاء 10 ديسمبر 2024
حدث بالفن| عزاء زوج بدرية طلبة وحسين فهمي تريند جوجل وتوقف تصوير أحد المسلسلات

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تغيير اسم 4 مسلسلات في دراما رمضان 2025 (تعرف عليها)

قرر عدد من صناع الأعمال الدرامية المقرر عرضها في شهر رمضان الكريم 2025 تغيير اسم أعمالهم الفنية التي يتصدرها نجوم من الصف الأول، وذلك بعد تصوير المشاهد الأولى منها، وهو ما نرصده في السطور التالية.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا

حدث بالفن زاء زوج بدرية طلبة حسين فهمي تريند جوجل المخرج محمد سامي مسلسل الحلانجي الفنان أحمد حلمي تكريم منى زكي الفنان محيي إسماعيل هند عاكف محمد رمضان مسلسل تحت سابع أرض دراما رمضان 2025

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