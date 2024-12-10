حدث بالفن| عزاء زوج بدرية طلبة وحسين فهمي تريند جوجل وتوقف تصوير أحد المسلسلات

قرر عدد من صناع الأعمال الدرامية المقرر عرضها في شهر رمضان الكريم 2025 تغيير اسم أعمالهم الفنية التي يتصدرها نجوم من الصف الأول، وذلك بعد تصوير المشاهد الأولى منها، وهو ما نرصده في السطور التالية.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا