أحدث ظهور لـ نرمين الفقي.. والجمهور: "كل ما تكبر تحلو أكتر"

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هيفاء وهبي تخطف الأنظار في أحدث ظهور.. والجمهور: "هربانة من قصص الخيال"

كتب - معتز عباس:

حرصت الفنانة نرمين الفقي على مشاركة جمهورها، أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا على السوشيال ميديا،

ونشرت نرمين مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وظهرت مرتدية فستان أزرق طويل.

وجاءت تعليقات، المتابعين على الصور، كالتالي: "أجمل نرمو"، "بارك الله ربنا يحفظك"، "شمس المجرة.. تبارك الله ربنا يحفظك"، " أجمل فنانة على مر الزمان"، "كل ما تكبر تحلو أكتر"، "انتي كوكب لوحدك مالكيش مثيل".

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