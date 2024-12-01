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أحدث ظهور لـ نرمين الفقي.. والجمهور: "كل ما تكبر تحلو أكتر"

11:54 م الأحد 01 ديسمبر 2024
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    نرمين الفقي
  • عرض 5 صورة
    نرمين الفقي
  • عرض 5 صورة
    نرمين الفقي
  • عرض 5 صورة
    نرمين الفقي
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كتب - معتز عباس:

حرصت الفنانة نرمين الفقي على مشاركة جمهورها، أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا على السوشيال ميديا،

ونشرت نرمين مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وظهرت مرتدية فستان أزرق طويل.

وجاءت تعليقات، المتابعين على الصور، كالتالي: "أجمل نرمو"، "بارك الله ربنا يحفظك"، "شمس المجرة.. تبارك الله ربنا يحفظك"، " أجمل فنانة على مر الزمان"، "كل ما تكبر تحلو أكتر"، "انتي كوكب لوحدك مالكيش مثيل".

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نرمين الفقي نجوم الفن
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