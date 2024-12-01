أوس أوس ينشر صورة رفقة والدة كريستيانو رونالدو ويعلق: "أنا والحاجة"

كتب - معتز عباس:

ونشر أوس أوس الصورة عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وكتب : "أنا والحاجة CR7".

وتفاعل نجوم الفن مع الصوةر، وكتب الفنان محمد عبدالرحمن "توتا": "قولها تدعيلي"، بينما علق الفنان علي ربيع: "اتصورت مع ام الدون يا راجل يادون"، بينما كتب الفنان دياب: "الست أم الدون بركتنا".

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يذكر أن الفنان محمد أسامة "أوس أوس" عرض له مؤخرًا مسرحية "التليفزيون" وكانت ضمن فعاليات مهرجان العلمين، وهي بطولة حسن الرداد، إيمي سمير غانم، أوس أوس، محمود حافظ، سليمان عيد، وبدرية طلبة، وإخراج محمد الصغير.

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