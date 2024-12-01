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بعد مشاركتها في إعلان معه.. أحمد سعد يمازح زوجته علياء: "بتحاول تطلع سلم المجد"

10:07 م الأحد 01 ديسمبر 2024
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    أحمد سعد وزوجته علياء في كواليس تصوير احدى الاعلانات (4)
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    أحمد سعد وزوجته علياء في كواليس تصوير احدى الاعلانات (2)
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    أحمد سعد وزوجته علياء في كواليس تصوير احدى الاعلانات (1)
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    أحمد سعد وزوجته علياء في كواليس تصوير احدى الاعلانات (3)
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كتب - معتز عباس:

مازح المطرب أحمد سعد زوجته "علياء"، بعد مشاركتها في إعلان لإحدى شركات الاتصالات المحمول.

ونشر سعد صورًا مع زوجته داخل كواليس تصوير الإعلان، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "ده أول ظهور لـ مدام (علياء) وهي بتحاول تطلع سلم المجد في أول ظهور ليها ضيفة شرف في آخر إعلان معايا".

وأضاف: "لو سمحتوا لو في أي مسلسلات أو أفلام عايزينها ينسقوا معايا الأول عشان أنا اللي هقعد بالعيال".

ومن المقرر أن يحيي كل من المطرب بهاء سلطان والمطرب أحمد سعد، حفلا جماهيريا ضخما ضمن فعاليات "مهرجان موسم الكويت الغنائي"، الجمعة 13 ديسمبر الجاري.

يُذكر أن الفنان أحمد سعد شارك شقيقه الفنان عمرو سعد في تقديم برنامج "بيت السعد"، وينتمي لنوعية برامج المنوعات ويخرجه محمد سامي، ويستضيف نخبة من نجوم الوطن العربي في لقاءات ممتعة تتضمن عدد من الفقرات الغنائية إلى جانب التمثيل وحوارات عفوية.

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