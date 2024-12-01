درة تنشر أحدث جلسة تصوير لها وتعلق: "أمام الطبيعة بعيدًا عن كل شيء"

كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة التونسية درة متابعيها أحدث ظهور لها، أثناء قضائها إجازتها الشتوية في أحد المدن الأوروبية.

ونشرت درة مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وهي تتجول في إحدى الغابات، مرتدية ملابس شتوية، وعلقت: "خارج هذا العالم، أمام الطبيعة فقط بعيدا عن كل شيء، لا تعتذر أبدًا عن كونك نفسك، قيمتك لا يحددها رأي أحد".

وجاءت تعليقات المتابعين، على الصور، كالتالي: "منورة دائما"، جميلة جدا"، "ربنا يحفظك"، "قمر منورة الدنيا كلها"، "حبيبة قلبي"، "أحسن ممثلة في مصر".

View this post on Instagram A post shared by DORRA درة. (@dorra_zarrouk)

فيلم "وين صرنا!" أخرجته وأنتجته النجمة درة في أولى تجاربها الإخراجية والإنتاجية، ويحكي عن نادين، امرأة شابة من غزة، وصلت إلى مصر بعد ثلاثة أشهر من الحرب، برفقة ابنتيها الرضيعتين، اللتين أنجبتهما قبل الحرب ببضعة أشهر بعد معاناة خمس سنوات في مصر، وتنتظر زوجها الذي لم يتمكن من الانضمام إليها إلا بعد شهرين.

اقرأ أيضا..

بعد ترشيح فيلم "رحلة 404" لجائزة الأوسكار.. ليلى علوي توجه رسالة لـ منى زكي

وفاة المخرج العراقي قيس الزبيدي